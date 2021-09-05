В Египте перевернулся автобус, 12 погибших. Украинцев среди пострадавших нет
05.09.2021, 14:02
ДТП в Египте (Фото – Al-Masry Al-Youm)
В Египте перевернулся автобус, ехавший из Шарм-эль-Шейха в Каир, погибли 12 человек, сообщает портал Al-Masry Al-Youm. Украинцев среди пострадавших нет, сообщили LIGA.net в МИД.
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Авария произошла за 100 км от Каира. Погибли 12 человек, 34 пострадали. Среди погибших и пострадавших есть дети. Большинство пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в больницу.
"По информации МИД, граждан Украины нет среди пострадавших в следствие ДТП в Египте", – сообщил LIGA.net спикер МИД Олег Николенко.
Причины аварии устанавливаются.
- 24 июля 2021 года в Польше в Лодзинском воеводстве 10 человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия, семеро из них – украинцы.
- 8 августа в Турции перевернулся автобус, погибли 15 человек.
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