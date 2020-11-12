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В Египте разбился вертолет с миротворцами США, Франции и Чехии: 8 погибших

12.11.2020, 17:49
В Египте разбился вертолет с миротворцами США, Франции и Чехии: 8 погибших - Фото
UH-60 Black Hawk (фото - ЕРА)

Экипаж вертолета выполнял разведывательную миссию, пишет Sky News

В окрестностях Шарм-эль-Шейха в Египте разбился вертолет UH-60 Black Hawk с военнослужащими миротворческих сил – погибли восемь человек, среди них солдаты США, Чехии и Франции. Об этом сообщает Reuters

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Одному американскому военнослужащему удалось выжить в катастрофе – его уже отправили на лечение в Израиль. 

Как пишет источник, по словам представителей коалиции миротворческих сил, произошедшее является несчастным случаем без признаков нападения. Несмотря на это, инцидент будет расследоваться. 

Сообщается, что экипаж вертолета выполнял разведывательную миссию.

CNN пишет, что безопасность в районе Синайского полуострова в последние годы ухудшилась из-за террористов ИГИЛ. 

Станислав Стороженко
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