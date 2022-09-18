В Ереване на митинге требуют выхода Армении из ОДКБ

В центре Еревана, у Площади Франции, проходит организованный двумя партиями митинг с требованием выхода Армении из российской организации ОДКБ. Об этом сообщает Новости-Армения.

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Организаторы акции – Национальный демократический полюс и Европейская партия.

Организаторы призывают к выходу из ОДКБ и началу переговоров с другими союзниками, чтобы создать новую систему безопасности.

27 сентября 2020-го в Нагорном Карабахе начались самые масштабные с 1994-го бои с активным применением Азербайджаном дронов. 8 ноября 2020-го Азербайджан взял город Шуша.

В ночь на 10 ноября 2020 года Пашинян сообщил о прекращении войны: Ереван пошел на уступки. Россия ввела войска в Лачинский коридор между Арменией и Нагорным Карабахом.

26 августа 2022 года армия Азербайджана вошла в Лачин, который почти 30 лет контролировала Армения, а с декабря 2020-го был под контролем российских военных.

13 сентября между Арменией и Азербайджаном произошло новое обострение конфликта. Пашинян позвонил российскому диктатору Владимиру Путину, главе Госдепа США Энтони Блинкену и президенту Франции Эмманюэлю Макрону.

14 сентября Ереван также решил обратиться к российскому военному блоку ОДКБ.

16 сентября секретарь Совбеза РА Армен Григорян заявил, что Армения, обращаясь в ОДКБ, рассчитывала на оказание военной и военно-политической помощи для защиты ее суверенитета и вывода азербайджанских войск с ее суверенной территории, но оно до сих пор не выполнено.

Вадим Ребрина

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