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В ЕС попросили не путать Словению и Словакию

Цей матеріал також доступний українською
01.07.2021, 14:50
В ЕС попросили не путать Словению и Словакию - Фото
Петер Стано (Фото - euractiv.com)

Спикер Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано призвал не путать Словению и Словакию. Так он прокомментировал в Twitter начало полугодового председательства Словении в Совете ЕС. 

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"Личное: Ожидаю сотрудничества со словенским председательством в Совете ЕС, надеясь, что никто в ЕС и других странах больше не путать Словению и Словакию", – написал Стано. 

Как отмечает DW, Словения переняла председательство в ЕС от Португалии – страна-председатель ЕС оказывает решающее влияние на приоритеты Евросоюза и график принятия решений его государствами-членами. 

Сообщается, что Брюссель не всегда доволен решениями словенских властей. В частности, правительство страны поддавалась критике от ЕС из-за приостановки финансирования единственного в стране информационного агентства, а также отказа направлять своих следователей в Единую европейскую прокуратуру. 

"Наконец, ряд экспертов в Брюсселе критикуют идеологическую близость позиций словенского премьер-министра Янеза Янша и главы правительства Венгрии Виктора Орбана, которого в Евросоюзе активно подвергают критике за нарушение фундаментальных европейских ценностей", – отмечают журналисты.

Читайте также: Словения предложила ЕС "особый статус" для Украины

Станислав Стороженко
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ЕС словакия евросоюз совет ЕС словения председатель Петер Стано
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