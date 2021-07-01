В ЕС попросили не путать Словению и Словакию

Спикер Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано призвал не путать Словению и Словакию. Так он прокомментировал в Twitter начало полугодового председательства Словении в Совете ЕС.

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"Личное: Ожидаю сотрудничества со словенским председательством в Совете ЕС, надеясь, что никто в ЕС и других странах больше не путать Словению и Словакию", – написал Стано.

Как отмечает DW, Словения переняла председательство в ЕС от Португалии – страна-председатель ЕС оказывает решающее влияние на приоритеты Евросоюза и график принятия решений его государствами-членами.

Сообщается, что Брюссель не всегда доволен решениями словенских властей. В частности, правительство страны поддавалась критике от ЕС из-за приостановки финансирования единственного в стране информационного агентства, а также отказа направлять своих следователей в Единую европейскую прокуратуру.

"Наконец, ряд экспертов в Брюсселе критикуют идеологическую близость позиций словенского премьер-министра Янеза Янша и главы правительства Венгрии Виктора Орбана, которого в Евросоюзе активно подвергают критике за нарушение фундаментальных европейских ценностей", – отмечают журналисты.

20 мая стало известно, что председательствующая в Совете ЕС Португалия заблокировала упоминание о 77-й годовщине депортации крымских татар в заявлении Евросоюза по оккупированному Крыму.

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Станислав Стороженко

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