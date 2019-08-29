В Эстонии 25-летие вывода российских войск отметят салютом

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В субботу, 31 августа, исполняется 25 лет со дня вывода российских войск из Эстонии. По этому случаю в Таллинне устроят фейерверк. Об этом сообщает ERR.

"Салют начнется в 21:10 в Губернаторском саду", - сообщила пресс-служба МИД страны.

Вывод российских войск в 1994 году считается важной победой эстонской дипломатии в новых исторических условиях.

Последние российские воинские части покинули эстонскую территорию 31 августа 1994 года. Этому предшествовали напряженные переговоры, завершившиеся подписанием 26 июля того же года в Москве договора о выводе вооруженных сил РФ с территории РФ.

Свои подписи на документе поставили президент Эстонии Леннарт Мери и российский лидер Борис Ельцин. На момент подписания договора до условленного срока вывода российских воинских частей – 31 августа 1994 года – оставался всего один месяц и четыре дня.