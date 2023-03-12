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В Эстонии суд арестовал трех задержанных пророссийских политиков

Цей матеріал також доступний українською
12.03.2023, 14:03
В Эстонии суд арестовал трех задержанных пророссийских политиков - Фото
Айво Петерсон (Фото: ERR)

В Эстонии суд постановил взять под стражу троих подозреваемых в создании связей против Эстонской Республики, на срок до двух месяцев, один из арестованных – лидер движения Koos/Вместе Айво Петерсон. Об этом сообщает ERR.

Петерсон в ходе предвыборной кампании посещал оккупированный Россией украинский Донбасс, называя его российским, и выступал на пропагандистских телепередачах в Москве.

Как отмечается, Харьюский уездный суд удовлетворил ходатайство государственной прокуратуры и арестовал Айво Петерсона, Дмитрия Роотси и Андрея Андронова на срок до двух месяцев, сообщила ERR пресс-секретарь прокуратуры Кайри Кюнгас.

Петерсон и Роотси – граждане Эстонии, Андронов – гражданин России с постоянным видом на жительство в Эстонии.

Правоохранители предъявили всем троим подозрение по статье о создании или поддержание отношений с иностранным государством с целью совершения преступления.

Уточняется, что по этой статье можно получить до шести лет тюрьмы.

Суд признал подозрение обоснованным. По мнению суда, задержанные могут уклониться от уголовного производства, пока находятся на свободе. Также есть риск, что они могут продолжить совершать преступления.

Постановление Харьюского уездного суда не вступило в силу и может быть обжаловано в Таллиннском окружном суде.

  • В ночь на 10 марта эстонская полиция безопасности задержала троих подозреваемых в создании связи против Эстонской Республики.
Наталія Медведєва
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эстония айво петерсон
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