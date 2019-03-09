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09.03.2019, 08:42

В Европарламенте допустили перенос сроков Brexit

В Европарламенте допустили перенос сроков Brexit - Фото
Антонио Таяни (фото - Flickr Европарламента)

Крайним сроком выхода Британии из ЕС может стать начало июля, считает председатель ЕП

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Председатель Европейского парламента Антонио Таяни заявил, что крайним сроком выхода Британии из ЕС может стать начало июля. Об этом пишет Deutsche Welle.

Сроки Brexit могут быть отложены не более чем на несколько недель, сказал Таяни. В таком случае, крайним сроком станет начало июля. При этом он отметил, что британцы должны назвать причину переноса.

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Председатель Европарламента особо подчеркнул необходимость "избежать самой большой ошибки" - Brexit без заключения соглашения с Брюсселем. Он отметил, что подобная ситуация стала бы неблагоприятной для ЕС и катастрофой для британской экономики.

В то же время Таяни исключил возможность пересмотра согласованного в ноябре документа о выходе Великобритаии из Евросоюза.

Читайте также: Британия может не выйти из ЕС, если не будет соглашения - Мэй

Запланированная дата выхода страны из ЕС - 29 марта 2019.

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Теги: Антонио Таяни, европарламент, brexit, Великобритания
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