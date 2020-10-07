В Европарламенте призвали военное руководство Беларуси не выполнять приказы Лукашенко

"Не становитесь частью военной хунты Лукашенко и не участвуйте в преступлении", – говорится в письме депутатов

25 депутатов Европарламента из разных политических групп направили письмо военному руководству Беларуси с призывом не выполнять незаконные приказы Александра Лукашенко и не становиться частью его "военной хунты". Об этом сообщается на сайте литовских европарламентариев из группы Европейской народной партии.

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Депутаты считают, что тайная инаугурация Лукашенко была незаконной, поэтому он "не может быть президентом и командующим вооруженными силами Беларуси".

Европарламентарии напомнили, что выполнение преступных приказов — тоже преступление, и оно будет расследовано международным сообществом.

"Вы, армия и полиция, тоже беларусы и такие же люди, как те, которые мирно протестуют на улицах, требуя своих прав и справедливых выборов. Вы должны защищать мирных жителей, а не избивать и запугивать их, в том числе беременных женщин и стариков. Это исторический поворот, в котором вы должны принять правильное решение – стать участником государственного переворота и военной хунты или встать на защиту истории и мирных жителей Беларуси, которые просто требуют уважения своих прав", – говорится в послании.

Депутаты Европарламента призвали военных и правоохранителей не допустить незаконного захвата власти. "Не становитесь частью военной хунты Лукашенко и не участвуйте в преступлении", – говорится в письме.

Письмо было направлено в Министерство обороны Беларуси и командованию вооруженных сил по электронной и обычной почте.

Многие страны Запада не признали Лукашенко легитимным президентом, к их заявлениям присоединилась и Украина.

23 сентября Лукашенко "тайно" принял присягу.

2 октября в МИД Беларуси заявили, что отзывают для консультаций своих послов в Польше и Литве и предложили послам этих стран уехать из Беларуси. Также послов Польши и Литвы вызвали в МИД Беларуси и "предложили" сократить состав своих представительств: Польше – с 50 до 18, Литве – с 25 до 14.

Вадим Ребрина

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