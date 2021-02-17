В Европе запустили кампанию по набору космонавтов с инвалидностью

Европейское космическое агентство объявило о компании по набору новых кандидатов на участие в программе подготовки космонавтов. Отдельное внимание уделяется привлечению людей с ограниченными физическими возможностями. Об этом сообщается на сайте агентства.

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Цель проекта - прояснить предпосылки для безопасной и полезной космической миссии космонавта с инвалидностью.

Для проекта в ЕКА решили начать с набора претендентов со следующими физическими ограничениями: люди с дефектами ног — из-за ампутации или врожденных нарушений развития — включая отсутствие стопы, отсутствие одной или двух ног ниже колена или разницу в длине ног. Другой категорией стали люди низкого роста (ниже 130 сантиметров).

При этом, отмечается, что люди с психологическими расстройствами не подходят под параметры набора. Для реализации проекта парастронавтов нужны люди, которые психологически, умственно, технически и профессионально квалифицированы, чтобы стать космонавтом, говорят в ЕКА.

"Мы твердо уверены, что это способ обеспечить такой уровень инклюзивности в отряде космонавтов и в космосе, и это требует от нас ответственности за то, чтобы хотя бы попробовать его", – заявляют в агентстве.

26 января Компания Axiom Space назвала членов первого в истории частного экипажа, который отправится на Международную космическую станцию.

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Станислав Стороженко

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