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В Европе запустили кампанию по набору космонавтов с инвалидностью

17.02.2021, 20:18
В Европе запустили кампанию по набору космонавтов с инвалидностью - Фото
Иллюстративное фото (depositphotos.com)

Европейское космическое агентство объявило о компании по набору новых кандидатов на участие в программе подготовки космонавтов. Отдельное внимание уделяется привлечению людей с ограниченными физическими возможностями. Об этом сообщается на сайте агентства. 

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Цель проекта - прояснить предпосылки для безопасной и полезной космической миссии космонавта с инвалидностью. 

Для проекта в ЕКА решили начать с набора претендентов со следующими физическими ограничениями: люди с дефектами ног — из-за ампутации или врожденных нарушений развития — включая отсутствие стопы, отсутствие одной или двух ног ниже колена или разницу в длине ног. Другой категорией стали люди низкого роста (ниже 130 сантиметров).

При этом, отмечается, что люди с психологическими расстройствами не подходят под параметры набора. Для реализации проекта парастронавтов нужны люди, которые психологически, умственно, технически и профессионально квалифицированы, чтобы стать космонавтом, говорят в ЕКА.

"Мы твердо уверены, что это способ обеспечить такой уровень инклюзивности в отряде космонавтов и в космосе, и это требует от нас ответственности за то, чтобы хотя бы попробовать его", – заявляют в агентстве.

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Станислав Стороженко
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космос Европа астронавт инвалидность космонавт ека
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