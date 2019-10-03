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В Евросоюзе отвергают новый план Джонсона по Brexit

В Евросоюзе отвергают новый план Джонсона по Brexit - Фото
Борис Джонсон (Фото: EPA)
03.10.2019, 19:01

Парламентарии и чиновники не видят в нем основы для соглашения

Предложение британского премьер-министра Бориса Джонсона об изменении соглашения о Brexit встретили широкую критику в Брюсселе, сообщает Reuters.

Группа депутатов Европарламента, которая отвечает за Brexit, не видит в нем "основы для соглашения", а высокопоставленные чиновники ЕС говорят, что, по сравнению с предыдущим соглашением, инициатива Джонсона - это два шага назад.

Дипломаты и чиновники Европейского союза, занимающиеся Brexit, дали понять, что новое предложение Великобритании - не более, чем стартовая точка для дальнейших переговоров.

"Там нет никакого подходящего решения для таможни. И оно восстанавливает жесткую границу на острове Ирландия", - заявил высокопоставленный чиновник ЕС.

Читайте мнение: Судный день для Brexit

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