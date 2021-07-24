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В Германии журналистка измазала грязью одежду перед прямым эфиром. Ей пришлось извиниться

Цей матеріал також доступний українською
24.07.2021, 15:49
В Германии журналистка измазала грязью одежду перед прямым эфиром. Ей пришлось извиниться - Фото
Сюзанна Олен (Фото - Instagram)

Немецкая телеведущая Сюзанна Олен размазала грязь по своей одежде за несколько минут до прямого включения в городе, разрушенном наводнениями. Этот момент запечатлели на видео и журналистке пришлось извиниться. Об этом сообщает BBC.

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Олен признала, что совершила "серьезную ошибку". Она рассказала, что до этого инцидента она помогала пострадавшим. Свой поступок журналистка объяснила чувством стыда, она не хотела вести репортаж из пострадавшего от наводнения города в чистой одежде. Телекомпания RTL заявила, что журналистку отстранили от работы за нарушение стандартов. Телекомпания не сообщила, будут ли предприняты какие-то дальнейшие действия.

В момент, когда журналистка наклонилась, чтобы измазать грязью одежду, ее снял на видео сторонний наблюдатель. Ролик получил широкое распространение в интернете. 

Владислав Сердюк
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Германия Сюзанна Олен
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