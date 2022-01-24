В Германии произошел массовый каминг-аут в римско-католической церкви
В Германии 125 сотрудников римско-католической церкви, среди которых священники, учителя и церковные администраторы, заявили о своей принадлежности к сообществу ЛГБТК+ (акроним, обозначающий лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров, квиров). Они призывают остановить дискриминацию против себя, сообщает немецкое издание Zeit.
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Работники церкви совершили каминг-аут и заявили, что они квиры (люди, не являющиеся гетеросексуальными или цисгендерными). Акция, которая называется "#OutInChurch. Для церкви без страха", беспрецедентна, пишут журналисты.
Активисты требуют изменить церковное трудовое законодательство, чтобы "сексуальная ориентация и гендерная идентичность больше не являлись основанием для увольнения или дискриминации".
Также они хотят, чтобы "клеветнические заявления пола и сексуальности" исключили из церковного учения. Полный список требований они опубликовали на странице в Instagram.
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По данным издания, около 20 католических ассоциаций и организаций проявляют солидарность с квир-католиками. В совместном заявлении они сообщили, что больше не следует "существовать в тени из страха, если они не соответствуют гендерному образу, стандартизированному церковью".
- В марте 2021 года Европарламент объявил весь Евросоюз "зоной свободы для ЛГБТ". Символическая резолюция была принята в ответ на то, что местные власти в Польше стали называть свои территории "зонами, свободными от идеологии ЛГБТ".
- В сентябре одно из воеводств в Польше решило отказаться от статуса "зоны, свободной от ЛГБТ".
- В Великобританию из Афганистана вывезли представителей ЛГБТ-сообщества, которых преследовало радикальное исламистское движение Талибан.
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