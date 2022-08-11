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В Германии считают, что в случае аварии на ЗАЭС риск для их страны невелик

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2022, 21:31
В Германии считают, что в случае аварии на ЗАЭС риск для их страны невелик - Фото
ЗАЭС (Фото - Энергоатом)

Флориан Геринг из немецкого Федерального управления по радиационной защите заявил, что в настоящее время очень внимательно изучает критическую ситуацию на Запорожской атомной электростанции. Но риск для Германии, по его словам, невелик. Об этом Геринг сказал в интервью zdf.

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На вопрос, если в Запорожье произойдет массовый выброс радиоактивности, какое влияние это окажет на Германию, он ответил: "Пока у нас нет признаков выброса радиоактивных веществ".

Чиновник сказал, что несколько лет назад такой сценарий относительно ЗАЭС подробно рассматривался. "Мы узнали, что, к счастью, только 17% всех погодных условий могут содержать загрязненный воздух в Германии. В большинстве случаев ветер будет дуть на восток и, следовательно, больше в сторону России", – сообщил Геринг.

Это означает, отметил он, что риск для Германии относительно низок.

  • 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины тремя из шести блоков.  
  • 5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС. 
  • 6 августа МИД Украины обвинило Россию в обстреле территории Запорожской АЭС и предупредило, что последствия прямого попадания в ядерный реактор будут равноценны применению атомной бомбы.  
  • Сегодня, 11 августа, россияне четыре раза обстреляли ЗАЭС.

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Вадим Ребрина
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Германия радиация заэс
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