В Германии считают, что в случае аварии на ЗАЭС риск для их страны невелик

Флориан Геринг из немецкого Федерального управления по радиационной защите заявил, что в настоящее время очень внимательно изучает критическую ситуацию на Запорожской атомной электростанции. Но риск для Германии, по его словам, невелик. Об этом Геринг сказал в интервью zdf.

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На вопрос, если в Запорожье произойдет массовый выброс радиоактивности, какое влияние это окажет на Германию, он ответил: "Пока у нас нет признаков выброса радиоактивных веществ".

Чиновник сказал, что несколько лет назад такой сценарий относительно ЗАЭС подробно рассматривался. "Мы узнали, что, к счастью, только 17% всех погодных условий могут содержать загрязненный воздух в Германии. В большинстве случаев ветер будет дуть на восток и, следовательно, больше в сторону России", – сообщил Геринг.

Это означает, отметил он, что риск для Германии относительно низок.

4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины тремя из шести блоков.

5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС.

6 августа МИД Украины обвинило Россию в обстреле территории Запорожской АЭС и предупредило, что последствия прямого попадания в ядерный реактор будут равноценны применению атомной бомбы.

Сегодня, 11 августа, россияне четыре раза обстреляли ЗАЭС.

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Вадим Ребрина

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