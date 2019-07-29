В Германии солдаты в форме смогут бесплатно ездить в поездах

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В Германии предлагают разрешить солдатам Бундесвера бесплатный проезд в поездах при условии, что те будут одеты в военную униформу. Цель - увеличить "видимость армии". Об этом сообщает The Telegraph.

Новая министр обороны Германии Анегрет Крамп-Карренбауер ранее пообещала приложить все усилия для увеличения расходов на армию, чтобы "укрепить связь между немцами и их вооруженными силами".

Как сообщает издание, на прошлой неделе она заявила перед нижней палатой парламента, что политикам нужно сделать больше, чтобы подчеркнуть "жертву", сделанную мужчинами и женщинами в униформе.

Одно из предложений для увеличения репутации армии - предоставление бесплатных билетов на поезд для 180 000 немецких солдат, если они одеты в хаки, было воспринято с одобрением. Исследование, опубликованное в воскресенье, показало, что три четверти немцев одобряют эту инициативу.

В издании уточняют, что немецкие политики часто избегают фотографирования рядом с военном техникой, опасаясь вреда, который она может нанести их имиджу. Награждения солдат медалями за храбрость, политика, которая была возобновлена десять лет тому назад, также остается политически спорным моментом.

The Telegraph отмечает, что эта сложная связь сопутствовала хроническому недофинансированию вооруженных сил Германии.

17 июля Анегрет Крамп-Карренбауэр вошла в должность министра обороны Германии.