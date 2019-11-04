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В Германии установлен мировой рекорд по приготовлению солянки

В Германии установлен мировой рекорд по приготовлению солянки - Фото
Фото: depositphotos.com
04.11.2019, 08:47

Андре Домке сварил 268 литров супа, он использовал 100 килограммов трески

В немецкой коммуне Херингсдорф на острове Узедом 3 ноября установили мировой рекорд по приготовлению солянки, сварив самую большую в мире кастрюлю с этим супом. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Повар Андре Домке использовал для приготовления блюда рекордного объема 100 кг атлантической трески.

Результат официально был зарегистрирован Институтом рекордов Германии (RID). Представитель RID Олаф Кухенбекер заявил, что повару удалось приготовить 268 литров солянки. Прежний мировой рекорд составил 250 литров.

"После официального установления рекорда солянку разлили по тарелкам, и ее смогли попробовать около сотни зрителей, присутствовавших при установлении мирового рекорда. Часть средств, собранных от мероприятия, будет направлена на благотворительность", - отмечается в сообщении.

По данным издания, самая большая в мире кастрюля с солянкой - не первый кулинарный рекорд для Андре Домке. В 2018 году он стал чемпионом мира по приготовлению самого большого заливного из рыбы, сварив 182-килограммовую порцию.

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Германия рекорд солянка Андре Домке
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