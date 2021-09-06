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В Гонконге нашли шляпу Наполеона с ДНК императора. Головной убор продадут с аукциона: фото

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06.09.2021, 20:55
В Гонконге нашли шляпу Наполеона с ДНК императора. Головной убор продадут с аукциона: фото - Фото
Бюст Наполеона (Фото: EPA-EFE/FABIO FRUSTACI)

Шляпу Наполеона, на которой остался ДНК прославленного императора, продадут с аукциона. Об этом сообщает Reuters.

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Недавно обнаруженную шляпу с ДНК-доказательствами, подтверждающими, что она принадлежала Наполеону Бонапарту, представил ​​аукционный дом Bonhams в Гонконге.

Сначала шляпа будет выставлена в Гонконге, затем ее перевезут в Париж, а потом в Лондон, где 27 октября она будет продана с аукциона.

Шляпа, одна из знаковых двуколок, часто встречающихся на изображениях Наполеона на поле битвы, была куплена нынешним владельцем на небольшом немецком аукционе – тогда не было известно, что головной убор принадлежит императору.

"Это была чисто случайная находка", – сказал управляющий директор Bonhams Europe Саймон Коттл.

Покупатель заподозрил, что шляпа может иметь отношение к Наполеону, когда увидел на ней надписи и другие признаки, указывающие на собственность императора.

После этого двуколку тщательно проверили эксперты, используя несколько разных методов, включая электронную микроскопию.

"При тщательном изучении шляпы было обнаружено пять волосков, – сказал Коттл. – И два из них имеют маркер Наполеона".

По словам Коттла, история этой шляпы сильно отличается от других наполеоновских двуколок, которые предлагались на рынке. Он сказал, что большинство из них было передано знатными семьями, связанными с императором, или потомками солдат, которые подобрали их на поле битвы.

По словам Коттла, начальная цена за эту шляпу – от 100 000 фунтов ($138 550) до 150 000 фунтов.

Другие наполеоновские двуколки продавали в среднем за $2,5 млн.

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Наталия Медведева
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аукцион Наполеон
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