В городах Беларуси люди собираются у администраций и требуют мэров - видео

В районных центрах Барановичи, Молодечно, Новополоцке и Глубоком беларусы митингуют у городских и районных администраций

В некоторых городах Беларуси протестующие против насилия властей и фальсификации выборов президента выходят к администрациям и требуют встречи с мэрами. Видео митингов публикуют Telegram-каналы.

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Собравшиеся требуют выхода к ним мэра в Барановичах (Nexta):

Митинг около райисполкома в Молодечно (Мая краіна Беларусь):

В Новополоцке требуют встречи с мэром (Nexta):

В Глубоком к протестующим вышел председатель райисполкома, ему кричат "позор" (Радыё Свабода):

Хроника от LIGA.net: Выборы президента Беларуси: все главные новости

Денис Юдин

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