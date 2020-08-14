В городах Беларуси люди собираются у администраций и требуют мэров - видео
14.08.2020, 15:45
Протесты в Беларуси (Фото: Татьяна Зенькович/ЕРА)
В районных центрах Барановичи, Молодечно, Новополоцке и Глубоком беларусы митингуют у городских и районных администраций
В некоторых городах Беларуси протестующие против насилия властей и фальсификации выборов президента выходят к администрациям и требуют встречи с мэрами. Видео митингов публикуют Telegram-каналы.
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Собравшиеся требуют выхода к ним мэра в Барановичах (Nexta):
Митинг около райисполкома в Молодечно (Мая краіна Беларусь):
В Новополоцке требуют встречи с мэром (Nexta):
В Глубоком к протестующим вышел председатель райисполкома, ему кричат "позор" (Радыё Свабода):
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко.
- После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки.
- На 16 августа, воскресенье, намечен марш свободы по всей Беларуси.
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