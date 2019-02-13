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13.02.2019, 20:11

В городке на севере Франции нарушают свободу слова собак

В городке на севере Франции нарушают свободу слова собак - Фото
Фото: EPA

Мэр города Фёкьер запретил животным громко лаять

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Мэр города Фёкьер на севере Франции запретил местным собакам громко лаять, этот запрет одобрил городской совет. Хозяевам нарушителей нового правила грозит штраф в 68 евро. Об этом сообщает BBC.

Мэр Фёкьера Жан-Пьер Эстьен утверждает, что запрет необходим, поскольку некоторые собаки лают практически круглые сутки и портят жизнь соседям.

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Защитники прав животных уже возмущены, но мэр подчеркивает, что ничего личного против собак не имеет и не собирается штрафовать их хозяев каждый раз, когда их питомец тявкнет или гавкнет. Нарушителей будут штрафовать, если на них пожалуются соседи.

Началось все с того, что жители городка подписали петицию, умоляя городские власти разобраться с одной из жительниц Фёкьера, в доме которой живут и постоянно лают несколько крупных собак. Мэр рассказывает, что вместе с коллегами по горсовету они пытались поговорить с этой женщиной, но безуспешно.

Защитники прав животных собираются подать на городские власти в суд, утверждая, что с таким же успехом можно было бы запретить звон церковных колоколов, и что вообще-то пасть собаки, кроме всего прочего, предназначена для лая.

Фёкьер - не первый населенный пункт во Франции, чьи власти ополчились на собачий лай. В 2012 году городок Сент-Фуа-ля-Гранд ввел подобный запрет на шумное поведение собак из соображений охраны общественного спокойствия.

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Теги: франция, животные, собаки
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