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08.07.2019, 22:59

В Греции назначено новое правительство - почти все консерваторы

В Греции назначено новое правительство - почти все консерваторы - Фото
Кириакос Мицотакис (фото - EPA)

Кириакос Мицотакис на большинство ключевых постов в правительстве назначил своих сторонников

Новый премьер Греции Кириакос Мицотакис на большинство ключевых постов в правительстве назначил своих сторонников. Об этом сообщает Ekathimerini.

"Новый правоцентристский премьер-министр Кириакос Мицотакис назначил министров, отдав большинство ключевых должностей доверенным единомышленникам", - говорится в сообщении.

Новый кабинет должен быть приведен к присяге 9 июля, первое заседание он проведет в 11:00 10 июля.

В ночь 8 июля председатель партии Новая демократия Кириакос Мицотакис пообещал гражданам Греции снижение налогов, привлечение инвестиций и оживление экономики.

11 июня Ципрас объявил в стране досрочные выборы после того, как его партия Сириза потерпела поражение на европейских и местных выборах.

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Теги: Кириакос Мицотакис, Греция
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