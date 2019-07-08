В Греции назначено новое правительство - почти все консерваторы

Кириакос Мицотакис (фото - EPA)

Новый премьер Греции Кириакос Мицотакис на большинство ключевых постов в правительстве назначил своих сторонников. Об этом сообщает Ekathimerini.

"Новый правоцентристский премьер-министр Кириакос Мицотакис назначил министров, отдав большинство ключевых должностей доверенным единомышленникам", - говорится в сообщении.

Новый кабинет должен быть приведен к присяге 9 июля, первое заседание он проведет в 11:00 10 июля.

В ночь 8 июля председатель партии Новая демократия Кириакос Мицотакис пообещал гражданам Греции снижение налогов, привлечение инвестиций и оживление экономики.

11 июня Ципрас объявил в стране досрочные выборы после того, как его партия Сириза потерпела поражение на европейских и местных выборах.