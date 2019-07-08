Досрочные выборы в Греции приведут к смене правительства

Кириакос Мицотакис (фото - EPA)

Председатель побеждающей на выборах в Греции партии Новая демократия Кириакос Мицотакис в ночь на понедельник, 8 июля, пообещал гражданам страны снижение налогов, привлечение инвестиций и оживление экономики. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Мы выбрались из порочного круга", - заявил он, пообещав, что "Греция гордо поднимет голову".

После подсчета 94% голосов правая консервативная партия Мицотакиса набирает почти 40%, в то время как коалицию радикальных левых сил Сириза во главе с премьер-министром Алексисом Ципрасом поддержали лишь 31,5%.

"Таким образом, Новая демократия может рассчитывать на абсолютное большинство в парламенте - 158 из 300 мест с учетом 50 дополнительных мандатов, которые, согласно греческому избирательному праву, получает победитель выборов. Это позволит партии самостоятельно сформировать правительство", - отмечается в сообщении.

Ципрас уже позвонил Мицотакису и поздравил его с победой, сообщили в штабе лидирующей партии.

Греческая националистическая партия Хриси Авги (Золотой рассвет), известная своими расистскими и ксенофобскими заявлениями, на этот раз не проходит в парламент, несмотря на низкий трехпроцентный барьер. Десять мест в парламенте получает недавно появившаяся ультраправая партия Эллиники лиси (Греческое решение) экс-журналиста Кириакоса Велопулоса. За нее проголосовали 3,71 % избирателей.

В конце мая в странах Евросоюза прошли выборы в Европейский парламент. В Греции первое место заняла Новая демократия, которую поддержали около трети избирателей, в то время как СИРИЗА оказалась на втором месте с отрывом примерно в 10%.

11 июня Ципрас объявил в стране досрочные выборы после того, как его партия Сириза потерпела поражение на европейских и местных выборах.

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