Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
08.07.2019, 06:43

Досрочные выборы в Греции приведут к смене правительства

Досрочные выборы в Греции приведут к смене правительства - Фото
Кириакос Мицотакис (фото - EPA)

Консерватор Кириакос Мицотакис, который намерен возглавить правительство, уже пообещал гражданам снижение налогов и оживление экономики

Председатель побеждающей на выборах в Греции партии Новая демократия Кириакос Мицотакис в ночь на понедельник, 8 июля, пообещал гражданам страны снижение налогов, привлечение инвестиций и оживление экономики. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Мы выбрались из порочного круга", - заявил он, пообещав, что "Греция гордо поднимет голову".

После подсчета 94% голосов правая консервативная партия Мицотакиса набирает почти 40%, в то время как коалицию радикальных левых сил Сириза во главе с премьер-министром Алексисом Ципрасом поддержали лишь 31,5%.

"Таким образом, Новая демократия может рассчитывать на абсолютное большинство в парламенте - 158 из 300 мест с учетом 50 дополнительных мандатов, которые, согласно греческому избирательному праву, получает победитель выборов. Это позволит партии самостоятельно сформировать правительство", - отмечается в сообщении.

Ципрас уже позвонил Мицотакису и поздравил его с победой, сообщили в штабе лидирующей партии.

Греческая националистическая партия Хриси Авги (Золотой рассвет), известная своими расистскими и ксенофобскими заявлениями, на этот раз не проходит в парламент, несмотря на низкий трехпроцентный барьер. Десять мест в парламенте получает недавно появившаяся ультраправая партия Эллиники лиси (Греческое решение) экс-журналиста Кириакоса Велопулоса. За нее проголосовали 3,71 % избирателей.

В конце мая в странах Евросоюза прошли выборы в Европейский парламент. В Греции первое место заняла Новая демократия, которую поддержали около трети избирателей, в то время как СИРИЗА оказалась на втором месте с отрывом примерно в 10%.

11 июня Ципрас объявил в стране досрочные выборы после того, как его партия Сириза потерпела поражение на европейских и местных выборах.

Читайте также: Досрочные выборы в Греции: побеждает оппозиция - экзит-полы

Отправить:
Распечатать:
Теги: выборы, парламент, Греция, Кириакос Мицотакис
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 