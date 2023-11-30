В Грузии обвинили страны Балтии в "двойных стандартах" из-за бойкота совещания ОБСЕ

Ираклий Кобахидзе (Фото - EPA)

Лидер правящей партии Грузинская мечта Ираклий Кобахидзе обвинил страны Балтии в "двойных стандартах" из-за их бойкота министерского совещания ОБСЕ и того, что объем реэкспорта вина через эти страны в Россию превышает экспорт грузинских вин в РФ. Об этом сообщает Голос Америки.

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После критики грузинской оппозиции в адрес властей страны, что они не присоединились к Украине и странам Балтии в бойкоте министерского совещания ОБСЕ, на которое пригласили Сергея Лаврова, Кобахидзе заявил, что раз уж "на саммит едут Блинкен и Боррель, бойкот со стороны главы грузинского МИДа будет, как минимум, непонятен".

Лидер Грузинской мечты также обвинил страны Балтии в "двойных стандартах" из-за того, что по официальной статистике в 2023 году Латвия и Литва стали крупнейшими поставщиками вина в Россию.

"Может быть, глава МИДа Литвы и не едет на саммит ОБСЕ, но по сравнению с Грузией его страна продает в четыре раза больше вина в Россию", – сказал Кобахидзе.

Он считает, что "когда от Грузии требуют введения санкций против России, а сами продают туда в четыре раза больше вина, то это двойные стандарты".

По официальной статистике за первые восемь месяцев 2023 года Литва нарастила экспорт вина в Россию на 20,6% (до $126 млн). При этом экспорт вина из Грузии в Россию увеличился на 19,4% (до $112,1 млн), а из Латвии на 18,5% (до $79,5 млн).

Как отмечают аналитики, в случаях Латвии и Литвы речь идет о реэкспорте испанских и итальянских вин в Россию коммерческими структурами, а не о политике властей. В целом же экспорт из Литвы в Россию сократился с лета 2022 года на 55%.

Грузия присоединилась к международным санкциям против РФ, однако не стала вводить собственные санкции.

В России заявили, что "аплодируют" решению Тбилиси не принимать участия в бойкоте министерского саммита ОБСЕ. "Нынешние грузинские власти нашли мужество не поддаться антироссийской истерии", – говорится в комментарии комитета нелегитимной Госдумы РФ от 28 ноября.

28 ноября МИД Украины заявил, что из-за присутствия на мероприятии Лаврова министр Дмитрий Кулеба не будет в нем участвовать.

Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы также отказались участвовать в министерском совещании ОБСЕ из-за приглашения Лаврова. Глава МИДа Эстонии Маргус Цахкна заявил, что "место Лаврова – под спецтрибуналом, а не за столом ОБСЕ".

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