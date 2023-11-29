Боррель о Лаврове на саммите ОБСЕ: Поедет домой и доложит, что ЕС против РФ. Это полезно

Глава евродипломатии считает, что Лаврову "нужно услышать" от ОБСЕ, почему Россия оказалась в изоляции после полномасштабного вторжения в Украину

Жозеп Боррель (Скриншот из видео)

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что поддерживает допуск министра иностранных дел России Сергея Лаврова на саммит ОБСЕ, поскольку "важно, чтобы он лично услышал критику". Это заявление Борреля прозвучало на пресс-конференции с главой северомакедонского МИД Димитаром Ковачевским в Скопье.

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Боррель заверил, что понимает недовольство некоторых европейских стран по поводу решения Северной Македонии позволить Лаврову принять участие в министерской встрече.

Однако, по убеждению главы евродипломатии, решение разрешить Лаврову участвовать во встрече "соответствует нашей общей цели – сохранить многосторонность".

Также Боррель считает, что российскому министру нужно услышать от остальных участников, почему Россия оказалась в изоляции после полномасштабного вторжения в Украину.

"А потом он сможет вернуться в Кремль и доложить хозяину Кремля, что Европейский Союз и ОБСЕ остаются едиными в осуждении агрессивного, противоправного поведения России. По крайней мере, с этой точки зрения это будет полезно", – пояснил глава дипломатии ЕС.

28 ноября МИД Украины заявил, что из-за присутствия на саммите ОБСЕ Лаврова министр Дмитрий Кулеба не будет в нем участвовать.

Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы также отказались участвовать в министерском совещании ОБСЕ из-за приглашения Лаврова. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что "место Лаврова – под спецтрибуналом, а не за столом ОБСЕ".

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что примет участие в саммите ОБСЕ.

Кулеба заявил, что получил заверения от некоторых министров других стран, что они готовы выразить протест заседанию с Лавровым.

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