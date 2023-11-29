Боррель про участь Лаврова у саміті ОБСЄ: Поїде додому й доповість, що ЄС проти Росії. Це корисно

Глава євродипломатії вважає, що Лаврову "потрібно почути" від ОБСЄ, чому Росія опинилася в ізоляції після повномасштабного вторгнення в Україну

Жозеп Боррель (Скриншот із відео)

Голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що підтримує допуск міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова на саміт ОБСЄ, оскільки "важливо, щоб він особисто почув критику". Ця заява Борреля пролунала на пресконференції з головою північномакедонського МЗС Дімітаром Ковачевським у Скоп’є.

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Боррель запевнив, що розуміє невдоволення деяких європейських країн щодо рішення Північної Македонії дозволити Лаврову взяти участь у міністерській зустрічі.

Однак, на переконання глави євродипломатії, рішення дозволити Лаврову брати участь у зустрічі "відповідає нашій спільній меті – зберегти багатосторонність".

Також Боррель вважає, що російському міністру "потрібно почути" від решти учасників, чому Росія опинилася в ізоляції після повномасштабного вторгнення в Україну.

"А потім він зможе повернутися до Кремля і доповісти господареві Кремля, що Європейський Союз і ОБСЄ залишаються єдиними в засудженні агресивної, протиправної поведінки Росії. Принаймні з цього погляду це буде корисно", – пояснив голова дипломатії ЄС.

28 листопада МЗС України заявило, що через присутність на саміті ОБСЄ Лаврова міністр Дмитро Кулеба не братиме в ньому участі.

Міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви також відмовилися брати участь у міністерській нараді ОБСЄ через запрошення Лаврова. Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна заявив, що "місце Лаврова – під спецтрибуналом, а не за столом ОБСЄ".

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що візьме участь у саміті ОБСЄ.

Кулеба заявив , що отримав запевнення від деяких міністрів інших країн, що вони готові висловити протест засіданню з Лавровим.

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