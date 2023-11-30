У Грузії звинуватили країни Балтії у "подвійних стандартах" через бойкот наради ОБСЄ
Лідер правлячої партії Грузинська мрія Іраклій Кобахідзе звинуватив країни Балтії в "подвійних стандартах" через їхній бойкот міністерської наради ОБСЄ і те, що обсяг реекспорту вина через ці країни до Росії перевищує експорт грузинських вин до РФ. Про це повідомляє Голос Америки.
Після критики грузинської опозиції на адресу влади країни, що вона не приєдналася до України та країн Балтії в бойкоті міністерської наради ОБСЄ, на яку запросили Сергія Лаврова, Кобахідзе заявив, що раз вже "на саміт їдуть Блінкен і Боррель, бойкот з боку глави МЗС Грузії буде, як мінімум, незрозумілим".
Лідер Грузинської мрії також звинуватив країни Балтії у "подвійних стандартах" через те, що за офіційною статистикою у 2023 році Латвія та Литва стали найбільшими постачальниками вина до Росії.
"Може бути, глава МЗС Литви і не їде на саміт ОБСЄ, але порівняно з Грузією його країна продає вчетверо більше вина до Росії", – сказав Кобахідзе.
Він вважає, що "коли від Грузії вимагають запровадження санкцій проти Росії, а самі продають туди вчетверо більше вина, то це подвійні стандарти".
За офіційною статистикою, за перші вісім місяців 2023 року Литва наростила експорт вина до Росії на 20,6% (до $126 млн). При цьому експорт вина з Грузії до Росії збільшився на 19,4% (до $ 112,1 млн), а з Латвії на 18,5% (до $79,5 млн).
Як зазначають аналітики, у випадках Латвії та Литви йдеться про реекспорт іспанських та італійських вин до Росії комерційними структурами, а не політику влади. Загалом експорт з Литви до Росії скоротився з літа 2022 року на 55%.
Грузія приєдналася до міжнародних санкцій проти РФ, проте не стала запроваджувати власні санкції.
У Росії заявили, що "аплодують" рішенню Тбілісі не брати участь у бойкоті міністерського саміту ОБСЄ. "Нинішня грузинська влада виявила мужність не піддатися антиросійській істерії", – йдеться в коментарі комітету нелегітимної Держдуми РФ від 28 листопада.
- 28 листопада МЗС України заявило, що через присутність на заході Лаврова міністр Дмитро Кулеба не братиме в ньому участі.
- Міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви також відмовилися брати участь у міністерській нараді ОБСЄ через запрошення Лаврова. Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна заявив, що "місце Лаврова – під спецтрибуналом, а не за столом ОБСЄ".
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