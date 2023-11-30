У Грузії звинуватили країни Балтії у "подвійних стандартах" через бойкот наради ОБСЄ

Іраклій Кобахідзе (Фото - EPA)

Лідер правлячої партії Грузинська мрія Іраклій Кобахідзе звинуватив країни Балтії в "подвійних стандартах" через їхній бойкот міністерської наради ОБСЄ і те, що обсяг реекспорту вина через ці країни до Росії перевищує експорт грузинських вин до РФ. Про це повідомляє Голос Америки.

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Після критики грузинської опозиції на адресу влади країни, що вона не приєдналася до України та країн Балтії в бойкоті міністерської наради ОБСЄ, на яку запросили Сергія Лаврова, Кобахідзе заявив, що раз вже "на саміт їдуть Блінкен і Боррель, бойкот з боку глави МЗС Грузії буде, як мінімум, незрозумілим".

Лідер Грузинської мрії також звинуватив країни Балтії у "подвійних стандартах" через те, що за офіційною статистикою у 2023 році Латвія та Литва стали найбільшими постачальниками вина до Росії.

"Може бути, глава МЗС Литви і не їде на саміт ОБСЄ, але порівняно з Грузією його країна продає вчетверо більше вина до Росії", – сказав Кобахідзе.

Він вважає, що "коли від Грузії вимагають запровадження санкцій проти Росії, а самі продають туди вчетверо більше вина, то це подвійні стандарти".

За офіційною статистикою, за перші вісім місяців 2023 року Литва наростила експорт вина до Росії на 20,6% (до $126 млн). При цьому експорт вина з Грузії до Росії збільшився на 19,4% (до $ 112,1 млн), а з Латвії на 18,5% (до $79,5 млн).

Як зазначають аналітики, у випадках Латвії та Литви йдеться про реекспорт іспанських та італійських вин до Росії комерційними структурами, а не політику влади. Загалом експорт з Литви до Росії скоротився з літа 2022 року на 55%.

Грузія приєдналася до міжнародних санкцій проти РФ, проте не стала запроваджувати власні санкції.

У Росії заявили, що "аплодують" рішенню Тбілісі не брати участь у бойкоті міністерського саміту ОБСЄ. "Нинішня грузинська влада виявила мужність не піддатися антиросійській істерії", – йдеться в коментарі комітету нелегітимної Держдуми РФ від 28 листопада.

28 листопада МЗС України заявило, що через присутність на заході Лаврова міністр Дмитро Кулеба не братиме в ньому участі.

Міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви також відмовилися брати участь у міністерській нараді ОБСЄ через запрошення Лаврова. Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна заявив, що "місце Лаврова – під спецтрибуналом, а не за столом ОБСЄ".

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