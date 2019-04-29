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29.04.2019, 17:55

В Грузию не пустили российских байкеров

В Грузию не пустили российских байкеров - Фото
Иллюстративное фото (ЕРА)

Основание - закон, который запрещает въезд тому, кто не предоставит информацию или предоставляет ложные данные о своей личности или целях приезда

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В Грузию не пустили колонну байкеров из России, сообщает местное издание Грузия Online со ссылкой на МВД страны.

Отказано во въезде - на основании п. 3 ст 11 закона о правовом положении иностранцев и лиц без гражданства. В этой статье закона говорится, что иностранцу может быть отказано во въезде в Грузию, если он не предоставит информацию или предоставляет ложную информацию о своей личности или целях поездки.

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Колонна, состоящая из граждан России и других стран СНГ, была остановлена на КПП Верхний Ларс. Колонна состояла из 30 байкеров, ехали в Салоники, где у них 1-2 мая запланирован сбор. 

Отмечается, что Грузия не в первый раз не пускает в страну байкеров, предыдущий раз был в 2017-м. Тогда заместитель министра внутренних дел Грузии Шалва Хуцишвили объяснил отказ тем, что "для большой части грузинского общества неприемлем анонсированный визит "Ночных волков" и перформанс, который не отвечает духу праздника".

В феврале прошлого года путинских байкеров не пустили в Украину, а в Польшу впустили только тех, кто имеет польское гражданство.

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Теги: Грузия, Ночные волки, байкеры
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