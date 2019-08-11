В Иерусалиме во время богослужения произошли столкновения: видео

Сегодня на Храмовой горе в Иерусалиме во время утреннего богослужения произошли столкновения между мусульманами и сотрудниками полиции. Об этом сообщает The Jurasalem Post.
По данным издания, у входа на территории святыни возник конфликт между мусульманами и иудеями.
Полиция вмешалась, применив светошумовые гранаты.
أكثر من 360 مستوطناً يقتحمون باحات #المسجد_الأقصى وسط مواجهات بين المصلين وقوات الاحتلال.#عيدنا_رباط #الأقصى_في_خطر pic.twitter.com/JjQ9nITRwu— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 11, 2019
По предварительной информации, есть пострадавшие с обеих сторон. Травмы получили четверо полицейских.
Пока столкновения прекратились, доступ к Храмовой горе возобновили.
В дни исламских праздников Храмовая гора обычно закрыта для посетителей, не исповедующих ислам. Но в этом году Курбан-байрам совпал с национальным днем траура еврейского народа, поэтому несколько иудейских организаций обратились к властям обеспечить им доступ на Храмовую гору.
15 апреля вечером на охранном пункте Храмовой горы в Иерусалиме возник пожар.