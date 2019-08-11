В Иерусалиме во время богослужения произошли столкновения: видео

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Сегодня на Храмовой горе в Иерусалиме во время утреннего богослужения произошли столкновения между мусульманами и сотрудниками полиции. Об этом сообщает The Jurasalem Post.

По данным издания, у входа на территории святыни возник конфликт между мусульманами и иудеями.

Полиция вмешалась, применив светошумовые гранаты.

По предварительной информации, есть пострадавшие с обеих сторон. Травмы получили четверо полицейских.

Пока столкновения прекратились, доступ к Храмовой горе возобновили.

В дни исламских праздников Храмовая гора обычно закрыта для посетителей, не исповедующих ислам. Но в этом году Курбан-байрам совпал с национальным днем траура еврейского народа, поэтому несколько иудейских организаций обратились к властям обеспечить им доступ на Храмовую гору.

15 апреля вечером на охранном пункте Храмовой горы в Иерусалиме возник пожар.