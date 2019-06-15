В Индии от жары погибли уже 36 человек

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С начала лета в Индии погибли по меньшей мере 36 человек. В стране зафиксирована самая продолжительная жара за всю историю. Об этом сообщил пресс-секретарь Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями в Индии Аншу Прийю, передает CNN.

Интенсивная жара длится в стране уже более 30 дней, преимущественно на севере и в центре Индии.

Как отмечается, 10 июня в Нью-Дели была зафиксирована рекордная температура в 48°С. А в западном городе Чуру температура превышала отметку в 50°С.

По словам профессора из индийского Института тропической метеорологии Рагавана Кришнана, волны жары становятся "все более частыми и более интенсивными".

Как ранее сегодня сообщалось, в Украине 15 июня ожидается +27…+32°С. На юге и востоке - до +34°С.