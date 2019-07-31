В Индии открылось кафе, где обменивают пластик на еду

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В индийском городе Амбикапу, находящемся в штате Чхаттисгарх открылось муниципальное кафе, где за пластиковый мусор предлагают еду. Об этом сообщает The Economic Times.

Для удобства кафе будет работать на центральной автобусной станции города, об этом заявил мэр Амбикапу Аджай Тирки.

Основная задача, которую поставили перед собой создатели проекта: побороть голод среди бездомных и бедных, а также очистить улицы от пластиковых отходов.

За 500 грамм пластиковых отходов в кафе можно получить полный завтрак, а за килограмм - съесть полноценный обед.

Также городские власти планируют предоставить жилье бездомным, собирающим мусор. Амбикапу нуждается в пластике, потому что в городе строят новые дороги посредством смешивания пластиковых гранул и асфальта. В издании отмечают, что такие дороги долговечны, потому что вода проникает сквозь них.

Амбикапу не первый индийский город, где применяется модель обмена мусора на определенные услуги или товары. В индийском штате Ассам уже три года работает похожая схема: там работает школа, которая в качестве оплаты за обучение принимает пластик для переработки.

Ранее Глобальная сеть экологического следа заявила, что в 2019 году человечество израсходовало условный запас возобновляемых природных ресурсов, которые могут восстановиться за год, и с 29 июля живет в экологический кредит.