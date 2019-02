В Индии произошел самый кровавый теракт за десятилетия: видео

Вчера вечером, 14 февраля, по меньшей мере 44 человека погибли в индийском штате Джамму и Кашмир: террорист-смертник взорвал начиненный 350 кг взрывчатки минивэн на автомагистрали в районе Пулвама рядом с колонной полицейских автобусов. Об этом пишет местное издание Greater Kashmir.

Взрыв был настолько мощным, что уничтожил два автобуса.

Медики опасаются, что 44 погибших - это не окончательное число жертв: есть много "тяжелых" раненых.

Всего в колонне было около 2500 правоохранителей.

