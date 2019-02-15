В Индии произошел самый кровавый теракт за десятилетия: видео

Вчера вечером, 14 февраля, по меньшей мере 44 человека погибли в индийском штате Джамму и Кашмир: террорист-смертник взорвал начиненный 350 кг взрывчатки минивэн на автомагистрали в районе Пулвама рядом с колонной полицейских автобусов. Об этом пишет местное издание Greater Kashmir.
Взрыв был настолько мощным, что уничтожил два автобуса.
Медики опасаются, что 44 погибших - это не окончательное число жертв: есть много "тяжелых" раненых.
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Всего в колонне было около 2500 правоохранителей.
Politicians, do not override the country's "patience", now dig the "graves" of these dogs .. Just #Pulwama #KashmirTerrorAttack #PulwamaAttack #Kashmir #CRPF #pulwama attack #pulwamablast pic.twitter.com/5OUScwKT6h— 777 (@arunchahal6) 14 лютого 2019 р.
Исламистские сепаратисты из террористической группировки Джаиш-э-Мохаммад заявили, что это они устроили теракт. Главной целью боевиков этой организации является отделение Кашмира от Индии.
Фото: скриншоты из разных видеозаписей, Twitter очевидцев
Власти Индии обвинили Пакистан в том, что эта страна якобы позволяет террористам укрываться на своей территории и совершать нападения оттуда. Исламабад ответил, что они ни при чем, назвав обвинения "инсинуациями".
Преимущественно мусульманский регион Кашмир территориально разделен между Индией, Пакистаном и Китаем. Напряженность, которая выливается в стычки и теракты, сохраняется уже более 60 лет.