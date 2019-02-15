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15.02.2019, 09:06

В Индии произошел самый кровавый теракт за десятилетия: видео

В Индии произошел самый кровавый теракт за десятилетия: видео - Фото
Скриншот из видеозаписи

Смертник на заминированном авто влетел в колонну автобусов с правоохранителями в неспокойном штате Джамму и Кашмир: погибли более 40 человек

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Вчера вечером, 14 февраля, по меньшей мере 44 человека погибли в индийском штате Джамму и Кашмир: террорист-смертник взорвал начиненный 350 кг взрывчатки минивэн на автомагистрали в районе Пулвама рядом с колонной полицейских автобусов. Об этом пишет местное издание Greater Kashmir.

Взрыв был настолько мощным, что уничтожил два автобуса.

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Медики опасаются, что 44 погибших - это не окончательное число жертв: есть много "тяжелых" раненых.

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Всего в колонне было около 2500 правоохранителей.

Исламистские сепаратисты из террористической группировки Джаиш-э-Мохаммад заявили, что это они устроили теракт. Главной целью боевиков этой организации является отделение Кашмира от Индии.

Фото: скриншоты из разных видеозаписей, Twitter очевидцев

Власти Индии обвинили Пакистан в том, что эта страна якобы позволяет террористам укрываться на своей территории и совершать нападения оттуда. Исламабад ответил, что они ни при чем, назвав обвинения "инсинуациями".

Преимущественно мусульманский регион Кашмир территориально разделен между Индией, Пакистаном и Китаем. Напряженность, которая выливается в стычки и теракты, сохраняется уже более 60 лет.

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Теги: взрыв, Индия, сепаратизм, теракт, потери, исламисты, Кашмир, CRPF, Джаиш-э-Мохаммад
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