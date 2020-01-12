В Ираке обстреляна база войск США - Reuters

База Балад (Фото: Ali Abbas/EPA)

Семь минометных мин были выпущены по иракской авиабазе Балад, где дислоцируются американские войска. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники среди военных.

Согласно источникам, мины упали на взлетно-посадочную полосу, ранены четверо иракских военных.

Журналистка Элизабет Хагедорн сообщила в Twitter, что база была атакована восемью ракетами системы залпового огня:

Breaking — Balad air base, which houses U.S. troops north of Baghdad, hit with 8 Katyusha rockets, wounding 4 members of the Iraqi Air Force: PM's office. — Elizabeth Hagedorn (@ElizHagedorn) January 12, 2020

База Балад находится примерно в 80 км к северу от Багдада.

28 декабря н е менее восьми ракет были выпущены по военной базе К1 в северном Ираке, погиб американец.

Утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

8 января Иран обстрелял военные базы США в Ираке, по информации Пентагона никто не погиб.

В тот же день лайнер МАУ потерпел крушение в Тегеране, погибли 176 человек.

Вчера Иран признал, что самолет был сбит системой ПВО.

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