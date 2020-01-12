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В Ираке обстреляна база войск США - Reuters

В Ираке обстреляна база войск США - Reuters - Фото
База Балад (Фото: Ali Abbas/EPA)
12.01.2020, 19:15

Ранены четверо иракских военных

Семь минометных мин были выпущены по иракской авиабазе Балад, где дислоцируются американские войска. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники среди военных.

Согласно источникам, мины упали на взлетно-посадочную полосу, ранены четверо иракских военных.

Журналистка Элизабет Хагедорн сообщила в Twitter, что база была атакована восемью ракетами системы залпового огня:

База Балад находится примерно в 80 км к северу от Багдада.

  • 28 декабря не менее восьми ракет были выпущены по военной базе К1 в северном Ираке, погиб американец.
  • Утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит иранский генерал Касем Сулеймани.
  • 8 января Иран обстрелял военные базы США в Ираке, по информации Пентагона никто не погиб.
  • В тот же день лайнер МАУ потерпел крушение в Тегеране, погибли 176 человек.
  • Вчера Иран признал, что самолет был сбит системой ПВО.

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