В Ираке обстреляна база войск США - Reuters

Семь минометных мин были выпущены по иракской авиабазе Балад, где дислоцируются американские войска. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники среди военных.

Согласно источникам, мины упали на взлетно-посадочную полосу, ранены четверо иракских военных.

Журналистка Элизабет Хагедорн сообщила в Twitter, что база была атакована восемью ракетами системы залпового огня:

Breaking — Balad air base, which houses U.S. troops north of Baghdad, hit with 8 Katyusha rockets, wounding 4 members of the Iraqi Air Force: PM's office.