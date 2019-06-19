В Ираке по кварталу мировых нефтекомпаний нанесли ракетные удары

Фото: EPA

В Ираке по площадке, где расположены штаб-квартиры нескольких крупных мировых нефтекомпаний, нанесли ракетные удары. Об этом сообщает Reuters.

Ракетные удары были нанесены недалеко от иракского города Басра. Они разорвались на территории бизнес-центра Бурджезия. Там работают такие компании, как ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Eni.

В результате атаки пострадали по меньшей мере двое иракских рабочих.

13 июня два танкера в Оманском проливе, один из которых принадлежит японской компании, другой – норвежской, были предположительно атакованы с помощью торпед или магнитных мин. Экипажи обоих судов эвакуированы, никто не пострадал. США инициировали закрытое заседание Совбеза ООН по этому поводу, а впоследствии обвинили в атаках Иран.

Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерреш призвал провести независимое расследование и выяснить все обстоятельств инцидента с атакой на танкеры.