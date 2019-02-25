В Испании найден мертвым известный российский политолог

Игорь Малашенко (фото - скриншот видео)

В Испании найден мертвым российский политолог и один из основателей телеканала НТВ Игорь Малашенко. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на источники.

По данным издания, он покончил с собой, но официального подтверждения этой информации пока нет.

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Малашенко было 64 года.

Он работал в институте США и Канады Академии наук СССР, а позже стал консультантом аппарата президента СССР Михаила Горбачева. С декабря 1991-го - руководитель телеканала Останкино. Кроме того, Малашенко был одним из создателей НТВ.

В 1996 году Малашенко был главным советником Бориса Ельцина в ходе избирательной кампании, когда его удалось вывести из рекордно низких рейтингов к победе. В 2018 году Малашенко возглавлял предвыборный штаб Ксении Собчак, которая баллотировалась в президенты России в 2018 году.

28 января в Москве был найден мертвым Дмитрий Савин - бывший руководитель Дальспецстроя, госкорпорации, участвовавшей в строительстве космодрома Восточный, которое сопровождалось многочисленными финансовыми и иными нарушениями.