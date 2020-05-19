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В Италии после смягчения карантина выросло число умерших от коронавируса

В Италии после смягчения карантина выросло число умерших от коронавируса - Фото
Фото: EPA
19.05.2020, 20:50

В понедельник, после почти 10 недель локдауна, в большинстве регионов Италии вновь открылись бары, рестораны, магазины

Сегодня в Италии после четырех дней снижения несколько выросло суточное число умерших от коронавируса — до 162 человек (вчера — 99). Об этом сообщает CNN.

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Это связано с тем, что в понедельник, после почти 10 недель локдауна, в большинстве регионов Италии вновь открылись бары, рестораны, магазины, парикмахерские и музеи.

Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, Италия занимает третье место по количеству смертей от вируса в мире, после США и Великобритании.

Всего в настоящее время в Италии зарегистрировано 32 169 случаев смерти COVID-19, больше 226 000 людей заболели.

  • 15 мая директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Крюге заявил, что осенью в Европе может произойти вторая волна коронавирусной болезни COVID-19, которую также могут усугубить вспышки сезонного гриппа или кори.
  • На утро 19 мая в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 4 893 260 человек, 320 186 умерли, 1 908 077 выздоровели. LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.
Вадим Ребрина
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