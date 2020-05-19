В Италии после смягчения карантина выросло число умерших от коронавируса

Сегодня в Италии после четырех дней снижения несколько выросло суточное число умерших от коронавируса — до 162 человек (вчера — 99). Об этом сообщает CNN.
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Это связано с тем, что в понедельник, после почти 10 недель локдауна, в большинстве регионов Италии вновь открылись бары, рестораны, магазины, парикмахерские и музеи.
Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, Италия занимает третье место по количеству смертей от вируса в мире, после США и Великобритании.
Всего в настоящее время в Италии зарегистрировано 32 169 случаев смерти COVID-19, больше 226 000 людей заболели.