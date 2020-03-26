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В Италии умер священник: он отдал дыхательный аппарат более молодому пациенту

В Италии умер священник: он отдал дыхательный аппарат более молодому пациенту - Фото
Священник (Иллюстративное фото - pixabay)
26.03.2020, 17:25

В Италии умер священник, который отказался от дыхательного аппарата, отдав его более молодому пациенту

В итальянской коммуне Ловере от коронавируса умер 72-летний священник Джузеппе Берарделли. Он отдал дыхательный аппарат незнакомому молодому пациенту с коронавирусом. Об этом сообщает BBC News Україна

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Джузеппе Берарделли был главным священником города Касниго. В больнице, где он умер, рассказали, что отец Берарделли отказался пользоваться дыхательным аппаратом, который для него купили прихожане, решив отдать его молодому пациенту. 

Жители города аплодировали из окон, когда гроб с телом Берарделли везли на кладбище. Церемония прощания не состоялась в связи с запретом массовых мероприятий. 

Власти Италии заявляют, что от коронавируса погибли уже не менее 50 священников. 

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Владислав Сердюк
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