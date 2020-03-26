В Италии умер священник: он отдал дыхательный аппарат более молодому пациенту

Священник (Иллюстративное фото - pixabay)

В итальянской коммуне Ловере от коронавируса умер 72-летний священник Джузеппе Берарделли. Он отдал дыхательный аппарат незнакомому молодому пациенту с коронавирусом. Об этом сообщает BBC News Україна.

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Джузеппе Берарделли был главным священником города Касниго. В больнице, где он умер, рассказали, что отец Берарделли отказался пользоваться дыхательным аппаратом, который для него купили прихожане, решив отдать его молодому пациенту.

Жители города аплодировали из окон, когда гроб с телом Берарделли везли на кладбище. Церемония прощания не состоялась в связи с запретом массовых мероприятий.

Власти Италии заявляют, что от коронавируса погибли уже не менее 50 священников.

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