В Италии вакцинация стала обязательной для всех работников, в ряде городов протестуют

В Италии с сегодня, 15 октября, введена обязательная проверка всех работников на вакцинацию или отрицательный тест на коронавирус, сообщает Reuters. Большинство населения поддерживает подобную меру, но в ряде городов начались протесты.

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По решению Кабмина Италии, все работники должны предъявлять свидетельство о вакцинации или недавно перенесенном коронавирусе, или отрицательный тест на инфекцию. Работники без так называемого зеленого пропуска будут отстранены от работы, а если они попытаются нарушить это правило, им грозит штраф до 1500 евро.

Опросы общественного мнения показывают, что большинство населения поддерживает введение зеленых пропусков. В то же время, протесты прошли в Триесте, Генуе, Риме, Турине и Болонье.

Крупнейшая демонстрация состоялась в Триесте, где около 6000 протестующих собрались у ворот порта и угрожали его заблокировать. По словам представителя местного профсоюза, около 40% портовых рабочих в Триесте не вакцинированы, что намного выше, чем в среднем по стране.

По оценкам Reuters, у примерно 15% частных и 8% государственных работников в Италии до сих пор нет зеленого пропуска.

С 21 октября в Украине путешествия между областями станут возможным только при иналичии сертификата о вакцинации от коронавируса.

Минздрав расширит перечень профессий и работников организаций, подлежащих обязательной вакцинации против COVID-19.

Денис Юдин

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