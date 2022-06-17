В Италии впервые провели эвтаназию. Пациент годами судился за это право – и выиграл

Вчера, 16 июня, в Италии впервые зафиксировано легальное самоубийство с медицинской помощью: парализованный в автокатастрофе 12 лет назад 44-летний мужчина скончался дома в результате приема смертельной дозы определенного препарата, пишет Ассоциация Луки Косциони.

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Эта организация выступает за легализацию эвтаназии. После смерти мужчины она раскрыла имя – Федерико Карбони – по его просьбе.

Законность эвтаназии – по-прежнему сложная проблема в стране, где против этого выступает влиятельная Римско-католическая церковь и многие политики.

Несмотря на то, что решение Конституционного суда Италии от 2019 года установило, что помощь в самоубийстве допустима, если пациенты могут сами принимать решения и "испытывают непреодолимую боль", Карбони долго судился за доступ к эвтаназии. В ноябре 2021 года региональные органы здравоохранения, наконец, дали ему зеленый свет.

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Процедура самоубийства с медицинской помощью проходила под наблюдением доктора, анестезиолога и консультанта Карбони. Он сам ввел препарат через специальный аппарат.

Его последними словами было: "Я не отрицаю, что мне жаль прощаться с жизнью, я солгал бы, если бы сказал обратное, потому что жизнь прекрасна, и она у нас только одна. Но, к сожалению, так вышло. Я сделал все возможное, чтобы иметь возможность жить как можно лучше и попытаться максимально восстановиться после своей инвалидности, но я истощен как морально, так и физически. У меня нет минимума автономии в повседневной жизни, я во власти событий, я во всем завишу от других, я как лодка, дрейфующая в океане. Я знаю о своем физическом состоянии и перспективах, поэтому я абсолютно спокоен в отношении того, что я сделаю. Горжусь, что написал часть истории. Теперь я, наконец, свободен летать, куда захочу".

Весной 2021 года киберполиция открыла специальный ящик для обращений о "группах смерти".

Евгений Пилипенко

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