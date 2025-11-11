В Израиле поддержали в первом чтении законопроект о смертной казни для террористов

Флаг Израиля (Фото: Тһе Times of Israel)

Парламент Израиля – Кнессет – принял в первом чтении законопроект, который предусматривает обязательное применение смертной казни к террористам, виновным в убийстве граждан страны, сообщает The Times of Israel.

Инициатором документа стала депутат от партии Otzma Yehudit Лимор Сон Хар-Мелех. Во время голосования вечером 10 ноября 39 депутатов поддержали законопроект, 16 выступили против. Еще два похожих документа, поданные депутатами от партий Ликуд и Наш дом Израиль, также прошли первое чтение.

Законопроект Сон Хар-Мелех обязывает суды приговаривать к смертной казни лиц, совершивших убийство по националистическим мотивам против израильских граждан. В военных судах на Западном берегу решение о смертной казни сможет принимать большинство судей, а не единогласно, как это предусмотрено сейчас. Также законопроект отменяет возможность военных командиров смягчать такие приговоры.

Документ вызвал резкую критику оппозиции и правозащитников, отмечающих, что закон фактически будет касаться только арабов, которые убили евреев, и не будет распространяться на еврейских террористов.

Израильская система права формально позволяет смертную казнь, однако ее применили только один раз – в 1962 году в отношении нацистского преступника Адольфа Айхмана.

"Мы сделали исторический шаг к настоящей справедливости и усилению сдерживания терроризма. Закон о смертной казни для террористов – это моральное и национальное решение народа, не согласного с тем, что убийцы евреев живут в тюрьмах и ждут обмена", – заявила Лимор Сон Хар-Мелех после голосования.

Министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир после принятия законопроекта раздавал в Кнессете баклаву – жест, который в Израиле часто воспринимают как символ празднования нападений палестинцев на евреев.

"Те, кто убивал, насиловал и похищал наших сыновей и дочерей, не заслуживают увидеть свет дня. Их наказанием должна быть смерть. Это не только справедливый, но и необходимый шаг для безопасности государства", – заявил Бен Гвир.

Оппозиционные депутаты предупреждают, что принятие этого закона может привести к вспышке насилия и усилению международного давления на Израиль. Некоторые также отмечают, что такой закон может противоречить Основному закону о человеческом достоинстве.

Законопроект передан в комитет для подготовки ко второму и третьему чтениям, после чего он может стать законом.