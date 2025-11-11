В Ізраїлі підтримали у першому читанні законопроєкт про смертну кару для терористів

Кнесет Ізраїлю ухвалив суперечливий законопроєкт, який запроваджує обов’язкову смертну кару для терористів, які вбили жителів країни

Прапор Ізраїлю (Фото: Тhe Times of Israel)

Парламент Ізраїлю – Кнесет – ухвалив у першому читанні законопроєкт, який передбачає обов’язкове застосування смертної кари до терористів, винних у вбивстві громадян країни, повідомляє The Times of Israel.

Ініціатором документа стала депутатка від партії Otzma Yehudit Лімор Сон Хар-Мелех. Під час голосування ввечері 10 листопада 39 депутатів підтримали законопроєкт, 16 виступили проти. Ще два схожі документи, подані депутатами від партій Лікуд і Наш дім Ізраїль, також пройшли перше читання.

Законопроєкт Сон Хар-Мелех зобов’язує суди засуджувати до страти осіб, які скоїли вбивство з націоналістичних мотивів проти ізраїльських громадян. У військових судах на Західному березі рішення про смертну кару зможе ухвалювати більшість суддів, а не одностайно, як це передбачено нині. Також законопроєкт скасовує можливість військових командирів пом’якшувати такі вироки.

Документ викликав різку критику опозиції та правозахисників, які зазначають, що закон фактично стосуватиметься лише арабів, які вбили євреїв, і не поширюватиметься на єврейських терористів.

Ізраїльська система права формально дозволяє смертну кару, однак її застосували лише один раз – у 1962 році щодо нацистського злочинця Адольфа Айхмана.

"Ми зробили історичний крок до справжньої справедливості й посилення стримування тероризму. Закон про смертну кару для терористів – це моральне й національне рішення народу, який не погоджується з тим, що вбивці євреїв живуть у тюрмах і чекають на обмін", – заявила Лімор Сон Хар-Мелех після голосування.

Міністр національної безпеки Ітамар Бен Гвір після ухвалення законопроєкту роздавав у Кнесеті баклаву – жест, який в Ізраїлі часто сприймають як символ святкування нападів палестинців на євреїв.

"Ті, хто вбивав, ґвалтував і викрадав наших синів і дочок, не заслуговують побачити світло дня. Їхнє покарання має бути смертю. Це не лише справедливий, а й необхідний крок для безпеки держави", – заявив Бен Гвір.

Опозиційні депутати попереджають, що ухвалення цього закону може призвести до спалаху насильства й посилення міжнародного тиску на Ізраїль. Дехто також наголошує, що такий закон може суперечити Основному закону про людську гідність.

Законопроєкт передано до комітету для підготовки до другого та третього читань, після яких він може стати законом.