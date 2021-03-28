В Каире обрушился девятиэтажный дом: погибли 18 человек – фото

В столице Египта обрушился девятиэтажный дом, по меньшей мере 18 человек погибли. Об этом сообщает Al Jazeera.

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Также в результате обрушения 24 человека получили ранения. Полиция оцепила здание, чтобы люди не пытались искать родственников под завалами. Рабочие использовали бульдозеры для уборки территории. Власти сформировали инженерный комитет для проверки соседних зданий.

В Египте "регулярно" случаются обрушения зданий из-за незаконного строительства и ненадлежащего соблюдения правил, говорится в сообщении. Например, в домах часто добавляют дополнительные этажи без разрешений. Сейчас власти страны начали активнее бороться с незаконными застройками: нарушителям угрожает тюрьма, а зданиям – снос.

26 марта у города Тахта в регионе Сохаг, Верхний Египет, столкнулись два поезда. Минздрав страны сообщил о 32 погибших 84 пострадавших. О причинах трагедии не сообщалось. 27 марта стало известно, что погибших оказалось почти вдвое меньше.

Сейчас в Египте разворачивается еще одна проблема техногенного характера. В Суэцком канале сел на мель сухогруз Ever Given, заблокировав сотни судов.

Владислав Сердюк

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