В Казахстане начали производить российскую вакцину от COVID-19 Sputnik V

В Казахстане стартовало производство вакцины РФ от коронавируса Sputnik V. Всего на базе Карагандинского фармацевтического комплекса планируют выпустить 2 млн доз вакцин, говорится на сайте казахского премьер-министра Аскара Мамина.

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По словам Мамина, массовая вакцинация российской вакциной, произведенной в Кахахстане начнется в феврале 2021 года.

"В первую очередь на добровольной основе будут привиты студенты, педагоги, медработники, сотрудники правоохранительных органов и медико-социальных учреждений, а также представители групп риска с хроническими заболеваниями", – отметил премьер.

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Дарья Мостовая

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