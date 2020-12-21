В Казахстане начали производить российскую вакцину от COVID-19 Sputnik V
В Казахстане стартовало производство вакцины РФ от коронавируса Sputnik V. Всего на базе Карагандинского фармацевтического комплекса планируют выпустить 2 млн доз вакцин, говорится на сайте казахского премьер-министра Аскара Мамина.
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По словам Мамина, массовая вакцинация российской вакциной, произведенной в Кахахстане начнется в феврале 2021 года.
"В первую очередь на добровольной основе будут привиты студенты, педагоги, медработники, сотрудники правоохранительных органов и медико-социальных учреждений, а также представители групп риска с хроническими заболеваниями", – отметил премьер.
- 11 августа 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ первой зарегистрировала вакцину от коронавируса.
- 30 октября в ЕС заявили, что не намерены покупать вакцину российского или китайского производства и не рекомендуют этого делать другим странам-членам Евросоюза.
- 24 ноября секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что глава РФ не может быть привит вакциной Sputnik V, поскольку она не сертифицирована.
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