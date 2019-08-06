Трагедия в Китае: наводнение смыло в ущелье полсотни туристов

Дождь (фото - pixabay.com)

В результате внезапного наводнения в Китае, вызванного ливнем в неосвоенном районе провинции Хубэй, погибли 13 человек. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление местных властей.

Издание информирует, что инцидент произошел в воскресенье в 18:40 в ущелье Доби уезда Хэфэн. В результате внезапного наводнения, в ущелье смыло более 50 туристов. Сообщается о 13 погибших.

Китайским властям уже удалось спасти 61 человека. Поисково-спасательные работы продолжаются.

По предварительной информации, было установлено, что все погибшие - это туристы из других регионов страны.

Ранее в Китае в аквапарке пострадали 44 человека из-за высокой искусственной волны.