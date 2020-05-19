В Китае система распознавания лиц нашла ребенка, похищенного в 1988 году

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В Китае система распознавания лиц помогла родителям вернуть сына, которого похитили 32 года назад. Об этом сообщает CNN.

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Мао Инь похитили около отеля в Сиане в 1988 году, когда ему было два года. Затем его продали бездетной паре в Сычуане. Местные власти заявляют, что расследование похищения продолжается, а потому информация о приемных родителях не раскрывается.

В конце апреля полиция в Сиане узнала, что в 1980-х мужчина из Сычуаня купил ребенка в их провинции. Полиция взяла детскую фотографию Мао, создала его приблизительное изображение как взрослого мужчины, а затем сравнила с фотографиями в нацбазе данных при помощи технологии распознавания лиц.

Они нашли человека, который был похож на Мао и благодаря тесту ДНК выяснили, что это именно тот, кого они искали. 18 мая 34-летний Мао познакомился со своими биологическими родителями. Он заявил, что переедет к ним. Мама Мао рассказала, что после его исчезновения она уволилась с работы и посвятила себя поискам ребенка.

8 февраля 2019 года в Киеве в пилотном режиме запустили новый аналитический модуль распознавания лиц.