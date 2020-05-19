Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Китае система распознавания лиц нашла ребенка, похищенного в 1988 году

В Китае система распознавания лиц нашла ребенка, похищенного в 1988 году - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
19.05.2020, 15:30

Мао Инь был похищен 32 года назад. Воссоединение с биологическими родителями стало возможным благодаря технологии распознавания лиц

В Китае система распознавания лиц помогла родителям вернуть сына, которого похитили 32 года назад. Об этом сообщает CNN.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Мао Инь похитили около отеля в Сиане в 1988 году, когда ему было два года. Затем его продали бездетной паре в Сычуане. Местные власти заявляют, что расследование похищения продолжается, а потому информация о приемных родителях не раскрывается. 

В конце апреля полиция в Сиане узнала, что в 1980-х мужчина из Сычуаня купил ребенка в их провинции. Полиция взяла детскую фотографию Мао, создала его приблизительное изображение как взрослого мужчины, а затем сравнила с фотографиями в нацбазе данных при помощи технологии распознавания лиц. 

Они нашли человека, который был похож на Мао и благодаря тесту ДНК выяснили, что это именно тот, кого они искали. 18 мая 34-летний Мао познакомился со своими биологическими родителями. Он заявил, что переедет к ним. Мама Мао рассказала, что после его исчезновения она уволилась с работы и посвятила себя поискам ребенка.

  • 8 февраля 2019 года в Киеве в пилотном режиме запустили новый аналитический модуль распознавания лиц.
Владислав Сердюк
Еще по теме
Напишите нам
Китай распознавание лиц похищение ребенка
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 