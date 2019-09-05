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В Косово посадили шестерых: хотели атаковать НАТО и дискотеки

В Косово посадили шестерых: хотели атаковать НАТО и дискотеки - Фото
Фото: LIGA.net
05.09.2019, 13:28

Помимо военных целей радикалов, речь идет о подготовке терактов против гражданских в Грачанице, Северной Митровице и других местах

Суд в Косово отправил в тюрьму шесть человек, включая женщину, на срок от одного до 10 лет за планирование атак против войск НАТО и гражданских на территории этого края, а также в Бельгии и Франции. Об этом пишет Reuters.

Прокурор по делу сообщил агентству, что арестованные в 2018 году лица (один из которых имел и бельгийский паспорт) были сторонниками террористической сети Исламское государство, а некоторые из них поддерживали связь с косовскими боевиками, воевавшими в Сирии и Ираке.

В Грачанице и Северной Митровице проживает главным образом сербское меньшинство Косово.

Справка. Провозглашение независимости Косово произошло в феврале 2008 года. Украина не признает государство Косово, придерживаясь принципа безусловного уважения к суверенитету и территориальной целостности всех государств в международно-признанных границах. Таким образом, для Киева край - неотъемлемая часть Сербии. Не признают его государством и некоторые члены ЕС: Испания, Греция, Кипр, Румыния и Словакия. При этом Косово поддерживает санкции Запада против России.

  • Весной 2019 года сербский президент признал потерю Косово и выступил за переговоры.
  • Косово в 2008 году провозгласило независимость от Сербии. В регионе до 90% мусульман, "но в основном светское", как уточняет Reuters.
  • В Косово дислоцированы не менее 4000 военнослужащих НАТО.

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