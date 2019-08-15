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В Кремле нашли авиабомбу - СМИ

В Кремле нашли авиабомбу - СМИ - Фото
В Кремле нашли бомбу (Фото: РИА Новости)
15.08.2019, 15:34

Опасную находку обнаружили во время работ по укреплению грунта

На территории Кремля в Москве нашли неразорвавшуюся авиабомбу времен Второй мировой войны, пишет Интерфакс.

Как рассказал комендант Кремля, бомбу обнаружили во время работ по укреплению грунта. Ее обезвредили и уже увезли.

По словам коменданта, бомба лежала под толстым слоем грунта. Ее нашли в Тайницком саду - на участке ближе к Москве-реке. Раньше там находился ледник - погреб для хранения провизии.

"Там делали срез грунта под гидроизоляцию для того, чтобы это помещение можно было приспособить под другие хозяйственные нужды", - уточнил он.

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Москва кремль Вторая мировай война авиабомба
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