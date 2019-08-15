В Кремле нашли авиабомбу - СМИ

В Кремле нашли бомбу (Фото: РИА Новости)

На территории Кремля в Москве нашли неразорвавшуюся авиабомбу времен Второй мировой войны, пишет Интерфакс.

Как рассказал комендант Кремля, бомбу обнаружили во время работ по укреплению грунта. Ее обезвредили и уже увезли.

По словам коменданта, бомба лежала под толстым слоем грунта. Ее нашли в Тайницком саду - на участке ближе к Москве-реке. Раньше там находился ледник - погреб для хранения провизии.

"Там делали срез грунта под гидроизоляцию для того, чтобы это помещение можно было приспособить под другие хозяйственные нужды", - уточнил он.

В июле Россия показала кассетные бомбы на выставке о войне в Сирии.

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