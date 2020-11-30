В Кремле застрелился охранник Путина

В Москве на территории Кремля во время несения службы покончил с собой сотрудник Федеральной службы безопасности, отряд которого отвечал за охрану президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Информацию о самоубийстве также подтверждает пропагандистское агентство ТАСС.

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Причиной его самоубийства могло стать равнодушное отношение руководства к условиям его работы, а также многочисленные переработки, сообщает источник.

Отмечается, что дополнительные часы службы в ФСО никак не оплачиваются – из-за этого многие сотрудники службы увольняются, а оставшиеся отрабатывают за них.

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Станислав Стороженко

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