В Кремле застрелился охранник Путина
В Москве на территории Кремля во время несения службы покончил с собой сотрудник Федеральной службы безопасности, отряд которого отвечал за охрану президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Информацию о самоубийстве также подтверждает пропагандистское агентство ТАСС.
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Причиной его самоубийства могло стать равнодушное отношение руководства к условиям его работы, а также многочисленные переработки, сообщает источник.
Отмечается, что дополнительные часы службы в ФСО никак не оплачиваются – из-за этого многие сотрудники службы увольняются, а оставшиеся отрабатывают за них.
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