На аэродроме под Воронежем срочник напал с топором и застрелил сослуживцев: есть убитые

По одним данным, расстрелявший сослуживцев российский срочник забаррикадировался на территории аэродрома "Балтимор", по другим – сбежал

Сегодня, 9 ноября, на военном аэродроме в российском Воронеже солдат-срочник убил трех человек. Об этом со ссылкой на источники пишет пропагандистское госагентство РФ ТАСС.

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Военнослужащий из в/ч 23326 ВС РФ устроил стрельбу из пистолета, который отобрал у офицера. Среди убитых – два офицера и другой срочник.

Напавший забаррикадировался на территории аэродрома: он располагается в Советском районе города и нетипично для России называется "Балтимор". На базе в/ч – несколько десятков Су-34.

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По данным другого российского издания, РБК, стрельба произошла около 05:00 утра, причем уточняется: мужчина напал с топором, убил офицера, и из его пистолета убил еще двух. Источник дает другие оценки: нападавший сбежал, его разыскивают.

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Евгений Пилипенко

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