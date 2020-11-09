На аэродроме под Воронежем срочник напал с топором и застрелил сослуживцев: есть убитые
По одним данным, расстрелявший сослуживцев российский срочник забаррикадировался на территории аэродрома "Балтимор", по другим – сбежал
Сегодня, 9 ноября, на военном аэродроме в российском Воронеже солдат-срочник убил трех человек. Об этом со ссылкой на источники пишет пропагандистское госагентство РФ ТАСС.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Военнослужащий из в/ч 23326 ВС РФ устроил стрельбу из пистолета, который отобрал у офицера. Среди убитых – два офицера и другой срочник.
Напавший забаррикадировался на территории аэродрома: он располагается в Советском районе города и нетипично для России называется "Балтимор". На базе в/ч – несколько десятков Су-34.
Читайте также: Взрыв в "Сепаре": Почему убрали Захарченко (осень-2018)
По данным другого российского издания, РБК, стрельба произошла около 05:00 утра, причем уточняется: мужчина напал с топором, убил офицера, и из его пистолета убил еще двух. Источник дает другие оценки: нападавший сбежал, его разыскивают.
- Истории спецслужб. Центр "Смерть": ученые-убийцы на службе Владимира Путина.
- Хроника войны России против Украины: ноябрь 2020 года. Президент Зеленский хочет встречу лидеров "Нормандии", французский лидер Макрон согласен – "нужно заканчивать войну".
Смотрите видео: Медведица с медвежонком забрались на подлодку на Камчатке. Военные РФ их убили
Комментарии