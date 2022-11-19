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В Ленинградской области РФ взорвался газопровод, возник масштабный пожар – видео

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19.11.2022, 16:46
В Ленинградской области РФ взорвался газопровод, возник масштабный пожар – видео - Фото
Скриншот с видео

Во Всеволожском районе Ленинградской области России в результате взрыва вспыхнул масштабный пожар на газозаправочной станции. Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.

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По его информации, угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет.

В пресс-службе администрации региона пропагандистам сообщили, что автоматика магистрального газопровода на месте ЧП сработала штатно. Пострадавших нет. Причины произошедшего выясняются, добавили там.

По словам очевидцев, которые приводит ТАСС, перед возникновением пожара был слышен мощный взрыв. Отмечается, что столб дыма заметен в северных районах Петербурга.

В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что произошла разгерметизация с последующим возгоранием на газопроводе.

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Вадим Ребрина
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Россия взрыв газозаправочная станция
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