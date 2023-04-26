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В Лондоне взволнованы вопросом Тайваня. В Пекине предупредили: "Не вмешивайтесь"

Цей матеріал також доступний українською
26.04.2023, 08:00
В Лондоне взволнованы вопросом Тайваня. В Пекине предупредили:
Джеймс Клеверли (Фото: ЕРА)

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что "вздрагивает от мысли о катастрофе", которая затронет не только людей, но и мировую экономику, которая произойдет в случае вторжения Китая в Тайвань; в Пекине предостерегли Лондон "не вмешиваться в тайваньский вопрос", передает The Guardian.

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По мнению Клеверли, Тайвань является "цветущей демократией" и "важным звеном в глобальных цепях поставок".

"Война (Китая против Тайваня. – Ред.) была бы не только человеческой трагедией, но и уничтожила бы мировую торговлю на $2,6 трлн. Ни одна страна не смогла бы оградить себя от последствий. Это удар по мировой экономике, прежде всего – для Китая", – сказал он.

Министр иностранных дел Китая Мао Нин в ответ подвергла критике заявления своего британского коллеги, заявив, что строительство обороны Китая якобы направлено на его собственную безопасность.

"Мы продвигаем модернизацию мирным путем и никогда не вторгались в другую страну. Китай всегда проводил национальную оборонную политику, которая носит оборонный характер", – сказала она.

The Guardian отметил, что ответ Мао в целом был направлен на "корректировку агрессивной позиции Великобритании в отношении Китая".

"Мы приветствуем положительные замечания Клеверли, по крайней мере, в них можно увидеть небольшую возможность поворота в китайско-британских отношениях, но мы остаемся осторожными относительно того, насколько это будет реализовано в китайской политике Великобритании", – говорится в заявлении, предостерегая Великобританию "не вмешиваться в тайваньский вопрос".

  • 25 апреля 2023 года глава европейской дипломатии заявил, что ЕС будет строить отношения с другими странами на основе их отношения к России и Китаю.
  • Клеверли заявил, что Лондон должен сотрудничать с Китаем, а не изолировать его в "новой холодной войне".

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Мілана Головань
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Китай война экономика геополитика тайвань джеймс клеверли Мао Нин
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