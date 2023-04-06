Глава МИД Великобритании: Приоритет – обороноспособность Украины, членство в НАТО – потом

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что сейчас не время для конкретного разговора о заявке Украины в НАТО, в приоритете – повышение ее обороноспособности. Об этом глава МИД Великобритании сказал в комментарии Politico.

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Как отмечается, Клеверли признал обязательство НАТО, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина в конечном итоге присоединится к альянсу. Однако британский дипломат считает, что обсуждение вступления в НАТО должно проходить на более позднем этапе.

"Очевидно, что существуют давние обязательства предоставить Украине путь к членству в НАТО, но приоритетом, конечно же, на данный момент является их самооборона здесь и сейчас", – сказал он.

Клеверли отметил, что место Украины в архитектуре безопасности Европы — это вопрос, который нужно решать на этапе реконструкции.

"В рамках этой реконструкции украинцы и, конечно, все остальные захотят увидеть надежный способ гарантировать, что жестокость, с которой они сейчас сталкиваются, не повторится в будущем. Как именно это произойдет, еще предстоит обсудить", – сказал глава МИД Великобритании.

Великобритания хочет поддержать Украину в конечном итоге на пути к членству в НАТО, подчеркнул Клеверли.

"Но я думаю, что важна последовательность — и сегодняшняя работа помогает им защитить себя", – сказал он.

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Наталія Медведєва

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