Глава МИД Великобритании: Приоритет – обороноспособность Украины, членство в НАТО – потом
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что сейчас не время для конкретного разговора о заявке Украины в НАТО, в приоритете – повышение ее обороноспособности. Об этом глава МИД Великобритании сказал в комментарии Politico.
Как отмечается, Клеверли признал обязательство НАТО, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина в конечном итоге присоединится к альянсу. Однако британский дипломат считает, что обсуждение вступления в НАТО должно проходить на более позднем этапе.
"Очевидно, что существуют давние обязательства предоставить Украине путь к членству в НАТО, но приоритетом, конечно же, на данный момент является их самооборона здесь и сейчас", – сказал он.
Клеверли отметил, что место Украины в архитектуре безопасности Европы — это вопрос, который нужно решать на этапе реконструкции.
"В рамках этой реконструкции украинцы и, конечно, все остальные захотят увидеть надежный способ гарантировать, что жестокость, с которой они сейчас сталкиваются, не повторится в будущем. Как именно это произойдет, еще предстоит обсудить", – сказал глава МИД Великобритании.
Великобритания хочет поддержать Украину в конечном итоге на пути к членству в НАТО, подчеркнул Клеверли.
"Но я думаю, что важна последовательность — и сегодняшняя работа помогает им защитить себя", – сказал он.
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