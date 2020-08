В Мали военные захватили президента: его заставили уйти в отставку и распустить парламент

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил об уходе в отставку, а также роспуске парламента. Он сделал это спустя несколько часов после того, как он и премьер-министр страны Бубу Сиссе были арестованы мятежными военными. Об этом сообщает BBC.

Он заявил, что не хочет кровопролития в стране ради того, чтобы остаться у власти: "Если сегодня некоторые элементы в наших вооруженных силах хотят покончить с этим путем интервенции, есть ли у меня на самом деле выбор?".

#UPDATE Mali's president says he is resigning to avoid "bloodshed", hours after his arrest by troops in a sudden coup that followed a months-long political crisis https://t.co/bMB7X8ofhi pic.twitter.com/PDsAfK0Apr

Попытка военного переворота началась во вторник утром на военной базе возле столицы страны Бамако. Восставшие офицеры арестовали командование и пошли маршем на столицу, находящуюся в 15 километрах от столицы. Мятеж возглавили полковник Малик Дьяу и генерал Садио Камара.

VIDEO: Malian anti-government protesters cheer on the military at Independence Square.



Malians line the streets around Bamako's Independence Square to cheer on the military, as unrest sweeps through the capital pic.twitter.com/j4tQFVFCyq