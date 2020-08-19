В Мали военные захватили президента: его заставили уйти в отставку и распустить парламент

В Мали мятежные военные арестовали президента Ибрагима Бубакара Кейта и вынудили его распустить парламент, а также уйти в отставку

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил об уходе в отставку, а также роспуске парламента. Он сделал это спустя несколько часов после того, как он и премьер-министр страны Бубу Сиссе были арестованы мятежными военными. Об этом сообщает BBC.

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Он заявил, что не хочет кровопролития в стране ради того, чтобы остаться у власти: "Если сегодня некоторые элементы в наших вооруженных силах хотят покончить с этим путем интервенции, есть ли у меня на самом деле выбор?".

#UPDATE Mali's president says he is resigning to avoid "bloodshed", hours after his arrest by troops in a sudden coup that followed a months-long political crisishttps://t.co/bMB7X8ofhi pic.twitter.com/PDsAfK0Apr — AFP news agency (@AFP) August 19, 2020

Попытка военного переворота началась во вторник утром на военной базе возле столицы страны Бамако. Восставшие офицеры арестовали командование и пошли маршем на столицу, находящуюся в 15 километрах от столицы. Мятеж возглавили полковник Малик Дьяу и генерал Садио Камара.

VIDEO: Malian anti-government protesters cheer on the military at Independence Square.



Malians line the streets around Bamako's Independence Square to cheer on the military, as unrest sweeps through the capital pic.twitter.com/j4tQFVFCyq — AFP news agency (@AFP) August 19, 2020

В столице военные взяли штурмом резиденцию президента, где также находился премьер-министр, арестовав обоих. Причины восстания не ясны, однако местные СМИ сообщают, что конфликт мог произойти из-за спора о зарплатах и продолжающегося конфликта с джихадистами. Сейчас мятеж происходит на фоне недовольства президентом и обвинениями правительства в коррупции.

Ибрагим Бубакар Кейта был избран на второй президентский срок в 2018 году, несмотря на то, что в Мали его обвиняли в коррупции, некомпетентной экономической политике и росте насилия в некоторых регионах страны.

к перевороту, свержению президента и победе исламистов на севере страны. В 2012 году в Мали также произошел военный мятеж , который привел

Владислав Сердюк

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